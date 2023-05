Twee derde van Turks-Nederlandse stemmen ging naar Erdogan

Delen via E-mail

Het gros van de Turks-Nederlandse mensen die voor de Turkse verkiezingen hebben gestemd, kozen voor de zittende president Recep Tayyip Erdogan. In totaal stemden ruim 120.000 Turkse Nederlanders. De verkiezing heeft vooralsnog geen winnaar opgeleverd en lijkt af te stevenen op een tweede ronde.

In totaal werd er in Nederland 123.275 keer gestemd voor de Turkse verkiezingen. Volgens persbureau Anadolu was de deelnamegraad daarmee 47 procent.