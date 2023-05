Prodemocratische oppositiepartijen winnen Thaise parlementsverkiezingen

De prodemocratische oppositiepartijen hebben de parlementsverkiezingen in Thailand gewonnen. De partij van zittend premier Prayut Chan-o-cha kwam als derde grootste partij uit de bus.

Het resultaat is een opvallende prestatie voor de nog maar net opgerichte MFP. De partij is ontstaan na de door jongeren geleide straatprotesten die Bangkok in 2020 opschudden.

Toch is het maar de vraag of de prodemocraten de huidige premier kunnen vervangen. Chan-o-cha werd als premier geïnstalleerd na de militaire coup in 2014. Door een wijziging van de grondwet in 2017 kunnen naast de 500 verkozen parlementsleden, ook 250 militaire vertegenwoordigers hun stem uitbrengen voor een nieuwe premier. Dat maakt het lastig om tegen het militaire establishment van Chan-o-cha in te gaan.