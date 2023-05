Stemlokalen in Turkije gesloten, autoriteiten tevreden over verloop

Turkije is vandaag naar de stembus geweest. De lokalen gingen om 8.00 uur lokale tijd open en stemmen kon tot 17.00 uur (Nederlandse tijd 16.00 uur). Volgens president Recep Tayyip Erdogan is de dag zonder problemen verlopen.

Erdogan bracht rond het middaguur in het bijzijn van zijn vrouw en kleinzoon zijn stem uit in Istanboel. Even daarvoor deed zijn belangrijkste uitdager Kemal Kiliçdaroglu dat in de hoofdstad Ankara. Beide leiders zullen naar verwachting later op de dag een toespraak houden in Ankara. Erdogan wordt ook in Istanboel verwacht.