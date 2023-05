Doden en veel overlast door cycloon in Myanmar, schade Bangladesh valt mee

Tropische cycloon Mocha is zondag aan land gekomen in Myanmarese deelstaat Rakhine. Daarbij is veel schade aangericht en zijn minsten drie doden gevallen. Bangladesh werd ook door de storm getroffen, maar is er zonder veel schade van afgekomen.

Zaterdag werd duidelijk dat honderdduizenden mensen uit Bangladesh en Myanmar werden geëvacueerd vanwege de komst van cycloon Mocha. Inmiddels is de storm veranderd in een categorie 5-cycloon. De zwaarste in zijn soort.

Gevreesd werd dat Mocha, die eerder Bangladesh aandeed, in dat land veel schade zou aanrichten. Vooral in Cox's Bazar, waar meer dan een miljoen Rohingya-vluchtelingen wonen, was de angst voor de storm groot.

Maar de schade in Bangladesh valt mee. "Gelukkig konden we ontsnappen aan het ergste van de cycloon", zei regeringsfunctionaris Mohammad Shamsud Douza. "We krijgen enkele meldingen van beschadigde hutten, maar er zijn geen slachtoffers."

Veel schade in Myanmarese deelstaat Rakhine

In buurland Myanmar is dat anders. Mocha kwam aan land in kustplaats Sittwe, de hoofdstad van deelstaat Rakhine. Delen van de stad staan onder water, net als veel gebouwen. Volgens persbureau Reuters zijn windsnelheden van 210 kilometer per uur gemeten.

Veel mensen in de stad schuilen voor het noodweer in diverse gebouwen. Maar daar zijn nu veel daken van afgeblazen. "Het hele noorden van Rakhine heeft ernstige schade opgelopen", verklaarde Khine Thu Kha, woordvoerder van het Arakan-leger dat de deelstaat controleert. "Mensen zitten in de problemen."

Meerdere elektriciteitsinstallaties in Myanmar zijn omgevallen door de harde wind. Foto: AP

Windsnelheden tot 300 kilometer per uur gemeten

Volgens persbureau AP zijn huizen, elektrische transformatoren, zendmasten voor mobiele telefoons, boten en lantaarnpalen gesneuveld door het noodweer. Een volwassen stel en een volwassen man zijn tot dusverre overleden.