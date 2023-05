Turkse presidentsverkiezingen stevenen af op tweede ronde, Erdogan op voorsprong

De Turkse presidentsverkiezingen lijken op een tweede ronde af te stevenen. President Recep Tayyip Erdogan heeft op basis van de voorlopige resultaten 49,35 procent van de stemmen gehaald. Hoewel dat niet genoeg is voor een absolute meerderheid, deelt Erdogan wel een eerste tik uit aan zijn rivaal Kemal Kiliçdaroglu, die vooralsnog 45 procent haalde.

In de peilingen zat er al wekenlang weinig verschil tussen Erdogan en Kiliçdaroglu. Maar deze maand leek de populariteit van de oppositiekandidaat in de lift te zitten. Afgelopen week stapte oud-partijgenoot Muharrem İnce ook nog eens uit de presidentsverkiezingen, waardoor de kansen van Kiliçdaroglu verder leken te verbeteren.

Wel lijkt de de AKP fors in te moeten leveren vergeleken met vijf jaar eerder, toen het 42,56 van de stemmen haalde. De CHP van Kiliçdaroglu scoorde op basis van de eerste resultaten 25,39 procent van de stemmen, terwijl ze in 2018 goed waren voor 22,65 procent.

Dankzij goede prestaties van de alliantiepartners van de AKP blijft de meerderheid in het parlement bovendien behouden. Dat geeft Erdogan mogelijk een voordeel in de tweede ronde. Als de president van het ene kamp is, en de meerderheid in het parlement van het andere, dan is er is geen garantie op een soepele samenwerking.