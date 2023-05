Dodental Keniaanse sekteleden die zichzelf uithongerden opgelopen naar 201

Een forensisch team dat zoekt naar slachtoffers van een sekte in Kenia heeft zaterdag nog eens 22 lichamen gevonden. Het totale aantal dodelijke slachtoffers is daardoor opgelopen tot 201, melden de lokale autoriteiten. Er zijn nog steeds honderden mensen vermist.

Onder de doden zijn veel kinderen. Honger was in de meeste gevallen de doodsoorzaak, maar er zijn ook slachtoffers gewurgd, geslagen of gestikt. Volgens de politie blijkt uit autopsies dat in een aantal lichamen organen missen.