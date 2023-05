Wapenstilstand moet humanitaire situatie in Gazastrook iets verlichten

Na vijf dagen van raketaanvallen over en weer zijn Israël en de Palestijnse Islamitische Jihad een wapenstilstand overeengekomen. De humanitaire situatie in de Gazastrook verslechterde de afgelopen dagen heel snel. Niet alleen door raketaanvallen, maar ook door de sluiting van de grensovergangen waardoor levensvoorzieningen dreigden op te raken en patiënten niet behandeld konden worden.

De Verenigde Naties heeft de schade van de afgelopen dagen in de Gazastrook opgemaakt. Niet alleen huizen, maar ook andere essentiële infrastructuur raakte beschadigd door de raketaanvallen. Het Al Aqsaziekenhuis in Deir al-Balah en het Indonesische ziekenhuis in het noorden van Gaza raakten beschadigd. Net zoals gezondheidsklinieken in Khan Younis en Gaza. Ook werden vier scholen en het kantoor van de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA) geraakt door granaatscherven.

Sinds dinsdag vielen er in de Gazastrook 33 doden, onder wie veel kinderen. In Israël kwamen een Israëlische vrouw en een Palestijnse arbeider om het leven door raketinslagen.

Maar raketinslagen zijn niet de enige oorzaken van de humanitaire schade in de Gazastrook.

0:40 Afspelen knop Grote explosies door Israëlische raketaanvallen op Gaza

Humanitaire situatie verslechterde door sluiting grensovergangen

De Gazastrook is al zestien jaar afgesloten van Israël en buurland Egypte omdat Hamas er nu de controle heeft. Normaliter is het voor Palestijnen al heel moeilijk om de Gazastrook in of uit te gaan omdat ze daarvoor een vergunning nodig hebben.

In het geval van raketaanvallen gaan de checkpoints volledig op slot. Zaterdag werd alleen een uitzondering gemaakt voor zo'n driehonderd buitenlanders die vastzaten in de Gazastrook.

Dit heeft grote invloed op basale levensvoorzieningen in de Gazastrook. Zo dreigden er voedseltekorten en zou de enige elektriciteitscentrale in de Gazastrook aanstaande maandag moeten stoppen met werken omdat er geen brandstof meer kon worden aangevoerd. Dat werd zaterdagmiddag bekendgemaakt bij een persconferentie van de elektriciteitscentrale.

Volgens het Internationale Rode Kruis verslechtert dit de toch al moeilijke humanitaire situatie in de Gazastrook. "De sluiting heeft levensbedreigende consequenties, vooral voor diegenen die Gaza uit moeten voor kritieke medische zorg die in Gaza niet beschikbaar is. Dit geldt ook voor mensen met chronische ziektes, zoals mensen met kanker. Doordat de import van brandstof wordt geblokkeerd zal de elektriciteitscentrale die de Gazastrook voorziet van elektriciteit op verminderde capaciteit gaan draaien. We weten dat dit invloed heeft op essentiële voorzieningen, zoals watertoevoer en gezondheidszorg."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Voor kankerpatiënten staat de grensovergang gelijk aan leven

Dina El-Dhani uit Gaza is een van de 432 kankerpatiënten die de afgelopen vijf dagen niet de juiste medische hulp kon krijgen doordat de grensovergangen gesloten waren. Ze had deze week een afspraak met haar oncoloog in een ziekenhuis in Jeruzalem, vertelt ze aan persbureau Reuters. Daar zou ze te horen krijgen wat voor behandeling voor bestraling ze zou krijgen.

"Moet ik nu twee maanden wachten voor een nieuwe afspraak?", aldus de veertigjarige El-Dhani. "De grensovergang staat gelijk aan leven, want het soort behandelingen dat wij nodig hebben bestaat niet in de Gazastrook." Vanwege een tekort aan medische apparatuur en medicijnen kunnen ziekenhuizen in de Gazastrook niet voldoen aan de juiste medische zorg voor kankerpatiënten. Daarom gaan de meeste patiënten naar Israël, de Westelijke Jordaanoever of andere landen voor medische zorg.

De directeur van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in Israël en de Palestijnse Gebieden, Omar Shakir, verwelkomt de wapenstilstand op Twitter. Maar, waarschuwt hij, dit brengt geen einde aan de bezetting en blokkade van de Gazastrook. Ondertussen wordt zaterdagavond in Gaza wel feestgevierd om de wapenstilstand.