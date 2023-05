Islamitische Jihad bevestigt wapenstilstand tussen Israël en Palestijnen

Israël en de Palestijnen zouden een staakt-het-vuren hebben bereikt na bemiddeling van Egypte. Vijf dagen lang voerden Israël en de Palestijnse Islamitische Jihad raketaanvallen uit op elkaar. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven, voornamelijk aan de Palestijnse kant.

Een woordvoerder van de Palestijnse Islamitische Jihad, Dawoud Shehab, heeft de wapenstilstand bevestigd. Israël heeft nog niet gereageerd, maar erkent dergelijke overeenkomsten zelden omdat Israël de Palestijnse militante groepen als terroristische organisaties ziet.

"Er is nog niets bevestigd. Dat is waarom we voorzichtig zijn met deze wapenstilstand omdat we al eerder zijn teleurgesteld", aldus Al Jazeera-correspondent Issam Adwan in Gaza.

De wapenstilstand is volgens de Palestijnse functionarissen en Egyptische media vanaf 22.00 uur (lokale tijd) van kracht. De overeenkomst gaat niet alleen over het stoppen van raketaanvallen, maar ook over het doden van burgers en het verwoesten van huizen.

Egypte heeft beide partijen opgeroepen zich aan het staakt-het-vuren te houden.

Tientallen doden door raketaanvallen

Dinsdag vuurde Israël de eerste raketten af op de Gazastrook. Daarbij kwamen drie commandanten van de Palestijnse Islamitische Jihad en twaalf Palestijnen, onder wie vier kinderen, om het leven. De Palestijnse Islamitische Jihad reageerde daarop met raketaanvallen.

Het over een weer afvuren van raketten zorgde voor de grootste geweldsuitbarsting sinds de nieuwe extreem religieuze en nationalistische regering in Israël in december aantrad.

Sinds dinsdag zijn er in Gaza 33 Palestijnen, onder wie kinderen, gedood en 147 mensen raakten gewond. In Israël kwamen een Israëlische vrouw en een Palestijnse arbeider om het leven door raketten vanuit Gaza.

Buurland Egypte liet al eerder weten te willen bemiddelen in het conflict. Betrokken bronnen vertelden vrijdag aan persbureau AFP dat Egypte bij de bemiddeling een begin van de-escalatie had bereikt.