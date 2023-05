Cycloon Mocha nadert Myanmar en Bangladesh, honderdduizenden evacués

Delen via E-mail

Honderdduizenden mensen in Myanmar en Bangladesh worden zaterdag geëvacueerd vanwege de cycloon Mocha. De tropische storm komt waarschijnlijk zondag aan land en kan een snelheid van 175 kilometer per uur bereiken.

De storm bevindt zich nu nog in de Golf van Bengalen, in het noordoostelijke deel van de Indische Oceaan, maar zal verder naar het noorden trekken. Naar verwachting gaat de cycloon richting onder meer de Myanmarese deelstaat Rakhine en de Bengaalse stad Cox's Bazar.

Lokale autoriteiten hebben eerder gewaarschuwd voor dreigende overstromingen, aardverschuivingen en een stormvloed van tussen de 2 en 2,7 meter. Mocha zou ook een groot gevaar vormen voor meer dan 230.000 mensen die in vluchtelingenkampen in Rakhine wonen.

"Dit is de eerste cycloon van dit moessonseizoen die Myanmar bedreigt", zegt de VN-rampenorganisatie OCHA. "Er zijn ernstige zorgen over de gevolgen, vooral die voor de toch al kwetsbare en ontheemde gemeenschappen."

In Bangladesh worden ongeveer 500.000 mensen geëvacueerd. Ook daar dreigt de tropische storm kwetsbare mensen te raken. Zij bevinden zich vooral in Kutupalong, 's werelds grootste vluchtelingenkamp in Cox's Bazar. Daar wonen vooral Rohingya-moslims die uit Myanmar zijn gevlucht.