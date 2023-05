Uitdager Erdogan zorgt voor spanning met uitspraken over NAVO en Rusland

De belangrijkste oppositiekandidaat van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschuldigt Rusland van inmenging in de Turkse verkiezingen. Kemal Kiliçdaroglu heeft verder aangegeven dat hij - als hij zondag de verkiezingen wint - NAVO-uitbreidingen steunt. Daarmee lijkt hij de verhoudingen tussen Rusland en het Turkije van Erdogan op scherp te zetten.

Kiliçdaroglu, leider van de Republikeinse Volkspartij (CHP), beschuldigde Rusland donderdag op Twitter van het maken van deepfakevideo's en ander vals materiaal. Daarmee lijkt hij te reageren op een vermeende nep-sekstape van oppositiekandidaat Muharrem İnce. De video verscheen een dag voordat İnce zich terugtrok uit de verkiezingsrace. Ince ontkende dat de video zijn keuze had beïnvloed en noemde de video "nep" en "een complot".

De 59-jarige Imce leidt de Memleket Partisi (Thuisland Partij) en stond met ongeveer 2 procent van de stemmen ver achter in de peilingen. In 2018 was İnce als CHP-kandidaat nog de belangrijkste uitdager van Erdogan. Zijn terugtrekking zou daarom positief kunnen uitpakken voor Kiliçdaroglu, die de CHP nu leidt.

Rekening van 600 miljoen dollar

Rusland hielp de Turkse regering van Erdogan recent nog door het land uitstel van betaling te geven voor een energierekening. Turkije mag een aardgasrekening van 600 miljoen dollar tot 2024 laten liggen. Dat komt goed uit gezien de economische problemen waar het land mee kampt. Zo halveerde de waarde van de Turkse lira dit jaar.

"Rusland is de afgelopen maanden een financiële reddingsboei geweest voor Turkije. Dus die tegen de haren in strijken, doet de wenkbrauwen fronsen", zegt Turkijekenner Nick Augusteijn. Dat komt mede door de toon van de tweet. "Hij was in het Russisch en recht voor zijn raap, bijna op het botte af", legt Augusteijn uit. Tegelijkertijd benadrukt hij dat dit soort spierballentaal in verkiezingstijd niet vreemd is.

Vanwege de banden tussen Rusland en Turkije kan het risicovol zijn voor Kiliçdaroglu om Rusland openlijk te provoceren met uitspraken over de NAVO en verkiezingsinmenging. Die beschuldiging van inmenging in de verkiezingen is overigens niet helemaal ondenkbaar, gezien de goede banden tussen Erdogan en Poetin.

Kremlin ontkent inmenging in de verkiezingen

Het Kremlin ontkent elke vorm van inmenging. Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zegt vrijdag dat de beschuldigingen verzonnen zijn en door leugenaars aan Kiliçdaroglu doorgespeeld zijn. Hij benadrukt dat Rusland grote waarde hecht aan de banden met Turkije. Als NAVO-lid kiest Turkije momenteel de rol van bemiddelaar tussen Moskou en Kyiv en heeft bijvoorbeeld geen sancties tegen Rusland ingevoerd.

Voordat de reactie van het Kremlin naar buiten kwam, zei Kiliçdaroglu tegen Reuters dat hij de vriendschappelijke betrekkingen tussen de landen wil behouden. "Maar we zullen geen inmenging in onze interne aangelegenheden toestaan."