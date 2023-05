Waarom Joran van der Sloot niet is veroordeeld in de zaak-Holloway

Eerder deze week werd bekend dat Joran van der Sloot wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten vanwege vermeende afpersing en fraude. De aanklachten komen voort uit de zaak rond Natalee Holloway, de Amerikaanse die in 2005 spoorloos is verdwenen. Waarom is de nu 35-jarige hoofdverdachte niet veroordeeld in deze zaak?

Jarenlang hebben mensen naar antwoorden gezocht, maar het lichaam van Holloway is nog altijd niet gevonden. De achttienjarige Amerikaanse ging in mei 2005 met haar vriendinnen op vakantie naar Aruba om te vieren dat ze was geslaagd voor het eindexamen. Na een avondje uit met haar vriendinnen stapte ze alleen een auto in. In het voertuig zaten drie jongens. Een van hen was de destijds zeventienjarige Van der Sloot. Na die 30 mei 2005 werd niets meer van haar vernomen.

Van der Sloot werd na haar verdwijning aangehouden op Aruba, maar kwam na negentig dagen weer vrij. De politie kon geen hard bewijs vinden voor zijn vermeende betrokkenheid bij de verdwijning. Ook Deepak en Satish Kalpoe, de twee andere jongens die bij hem in de auto zaten, werden niet lang na hun arrestatie vrijgelaten.

Hoewel de politieke onvoldoende bewijs had om de verdachten langer vast te houden, zette ze het onderzoek naar de verdwijning door. Zo bleek dat Van der Sloot had gelogen over het feit dat hij de Amerikaanse in de nacht van haar verdwijning alleen op het strand had achtergelaten. De hoofdverdachte had eerder verklaard dat hij en zijn twee vrienden Holloway naar haar hotel hadden gebracht.

Na onderzoek van Nederlandse rechercheurs werd Van der Sloot in 2007 voor de tweede keer in deze zaak gearresteerd op verdenking van doodslag. Maar ook toen vond de rechter het bewijsmateriaal niet overtuigend genoeg. Daarom werd de Nederlander kort daarop weer vrijgelaten.

Van der Sloot was in de jaren na Holloways verdwijning vaak in het nieuws, omdat hij zich uitliet over zijn vermeende betrokkenheid. Hij gaf interviews aan onder meer Amerikaanse en Nederlandse media.

In 2007 publiceerde Van der Sloot zelfs een boek over haar verdwijning. De zaak Natalee Holloway had hij samen met onderzoeksjournalist Zvezdana Vukojevic geschreven. Pas in 2008 was er een doorbraak in de verdwijningszaak, waardoor die weer in het nieuws kwam.

In een programma van misdaadverslaggever Peter R. de Vries bekende Van der Sloot schuld. Nietsvermoedend zei hij tegen een zogenaamde vriend dat hij bij Holloways verdwijning betrokken was. Deze 'vriend' was Patrick van der Eem, die tot 2008 undercover werkte voor De Vries. Hij kreeg Van der Sloot aan het praten en nam diens bekentenis met verborgen camera's en microfoons op.

Toch leidde deze schuldbekentenis niet tot een arrestatie. De rechter vond de uitspraken niet belastend genoeg om hem voor een derde keer te arresteren. Later zou Van der Sloot hebben gezegd dat hij erin was geluisd en dat het allemaal "gebakken lucht" was.

Nu wil de VS Van der Sloot vervolgen wegens afpersing en frauduleuze handelingen. Holloways moeder heeft aangifte tegen hem gedaan. Vlak voor Van der Sloot in 2010 naar Peru vertrok, zou hij 25.000 dollar (zo'n 19.800 euro) in contanten van de familie Holloway hebben aangenomen. In ruil daarvoor zou hij hen naar het lichaam van Natalee leiden. Met het geld zou hij vervolgens fraude hebben gepleegd.

De Nederlander zit momenteel in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores. Voor die moord werd hij in 2012 veroordeeld. In januari van dit jaar werd hij ook nog eens tot achttien jaar cel veroordeeld wegens drugssmokkel.

De Peruaanse regering heeft toegezegd de Nederlander tijdelijk uit te leveren aan de Amerikaanse autoriteiten. Door een verdrag tussen Peru en de VS uit 2001 kan een verdachte tijdelijk worden uitgeleverd om in het andere land te worden berecht. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

De Nederlander zit nu nog in de zwaarbewaakte Challapalcagevangenis in het Andesgebergte. Vanwege de extreme kou, een gebrek aan verwarming en de slechte omstandigheden wordt deze gevangenis 'de hel op aarde' genoemd.