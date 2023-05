Trump in beroep tegen schadevergoeding voor aanranding en smaad

Donald Trump gaat in beroep tegen zijn veroordeling in een civiele zaak voor seksueel misbruik van een vrouw. Hij moet de vrouw vanwege aanranding en smaad 5 miljoen dollar betalen, maar daar gaat de oud-president niet mee akkoord. Donderdag leverde hij de papieren voor het beroep in bij de rechtbank in New York.

Trump werd dinsdag door een een federale jury schuldig bevonden aan seksueel misbruik en smaad van schrijfster E. Jean Carroll. Omdat het een civiele zaak betreft, is Trump niet veroordeeld voor een misdrijf en kreeg hij geen celstraf.

De jury acht bewezen dat de oud-president in de jaren negentig schrijfster E. Jean Carroll aanrandde in een paskamer in een warenhuis. Nadat Trump de vrouw had aangerand, schaadde hij volgens de jury haar reputatie door te beweren dat ze alles had verzonnen.

Trumps advocaten liet direct na de uitspraak al weten dat hij waarschijnlijk in beroep zou gaan. Twee dagen later voegde de oud-president de daad bij het woord.

Woensdag haalde Trump in een vraaggesprek met CNN nog eens uit naar Carroll. "Ik zweer op mijn kinderen, wat ik nooit doe: ik heb geen idee wie deze vrouw is", zei hij.

Daarnaast noemde hij haar "geschift". Carroll liet na het interview weten te overwegen nog een smaadzaak tegen Trump te starten.