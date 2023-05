Trump in beroep tegen schadevergoeding vanwege aanranding en smaad

Donald Trump gaat in beroep tegen de uitspraak in een civiele zaak rond seksueel misbruik van een vrouw. De oud-president van de Verenigde Staten moet haar omgerekend ruim 4,5 miljoen euro betalen vanwege aanranding en smaad, maar daar hij niet mee akkoord.

Trump leverde de papieren voor het beroep donderdag in bij de rechtbank in New York. Hij werd dinsdag door een jury schuldig bevonden aan seksueel misbruik van schrijfster E. Jean Carroll en smaad. Omdat het een civiele zaak betreft, is de oud-president niet veroordeeld voor een misdrijf en kreeg hij geen celstraf.