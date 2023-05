Dode gevonden en acht hulpverleners in levensgevaar na explosie in Duitse flat

Bij een ontploffing in een flatgebouw in de Duitse stad Ratingen zijn donderdag volgens de politie zeker twaalf hulpverleners gewond geraakt. Acht van hen verkeren in levensgevaar. De 57-jarige flatbewoner is opgepakt. In zijn woning is een dode gevonden.

Er waren donderdagochtend meerdere brandweerlieden en politieagenten ter plaatse vanwege een brand in het appartement. Toen de hulpverleners de deur van de woning openden, werden ze door een explosie naar achteren geblazen.

Na de eerste explosie werden nog meerdere kleine knallen gehoord. Die zouden volgens een verslaggever van de Duitse krant BILD afkomstig zijn geweest van een speciale eenheid van de politie. Die eenheid hield de verdachte na een bestorming van de woning aan.

De man werd zwaargewond in de woning aangetroffen. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt tijdens de inval of door de eerdere explosie. In het appartement is ook een lichaam gevonden, meldt de politie op Twitter. De identiteit van de overledene is nog niet bekend.

Bij de aanhouding waren ook scherpschutters betrokken. Zij lagen op omringende flats klaar met hun vizier op de betreffende woning gericht.

De verdachte werd volgens meerdere media al gezocht door de politie. Het zou om een complotdenker gaan die samen met zijn moeder in de woning woonde.