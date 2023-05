Nog eens 61 Italiaanse maffialeden aangehouden bij reeks invallen

De Italiaanse politie heeft woensdag nog een 61 leden van de machtigste maffia van Italië, de 'Ndrangheta, aangehouden. Ze worden verdacht van onder meer fraude, drugshandel, het infiltreren van de overheid en het afpersen van lokale boeren.

De Italiaanse marechaussee deed woensdag een reeks invallen in zeven Italiaanse regio's. Bij de operatie waren meer dan 500 agenten betrokken. In totaal 167 mensen waren het doelwit. Tientallen van hen zitten nu in de gevangenis.

De invallen maken deel uit van de internationale operatie Eureka tegen de 'Ndrangheta. Vorige week werden bij een politieactie in zo'n tien landen al 132 andere leden van de misdaadorganisatie opgepakt. Politiediensten spraken van de "grootste klap voor de Italiaanse georganiseerde misdaad tot nu toe".

De misdaadorganisatie heeft haar oorsprong in Calabrië, een regio in de punt van de laars van Italië. De groep zou tussen oktober 2019 en januari 2022 bijna 25.000 kilogram cocaïne hebben gesmokkeld. Vanuit Calabrië werd ook 22 miljoen euro naar Zuid-Amerika gesluisd via Nederland en België.