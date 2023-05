Opnieuw politieke arrestaties in onrustig Pakistan: partij ex-premier ontmanteld

Delen via E-mail

Zeven kopstukken van de partij van de Pakistaanse oud-premier Imran Khan zijn gearresteerd. Zij worden vastgehouden op beschuldiging van het organiseren van de recente protesten in het land, meldt de politie van hoofdstad Islamabad.

De protesten ontstonden na de arrestatie van Khan op dinsdag. Een van de arrestanten is Shah Mahmood Qureshi, die vier jaar lang minister van Buitenlandse Zaken was in het kabinet van Khan.