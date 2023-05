Peru levert Joran van der Sloot uit aan VS vanwege afpersen moeder Natalee

Joran van der Sloot wordt door Peru tijdelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Nederlander zit in het Zuid-Amerikaanse land een celstraf van 28 jaar uit vanwege de moord op Stephany Flores in 2010 en geldt daarnaast als hoofdverdachte van de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway in 2005.

Nu wil de VS hem vervolgen vanwege afpersing en frauduleuze handelingen na een aangifte van de moeder van Holloway.

De 35-jarige Nederlander zou in 2010, net voordat hij naar Peru ging, 25.000 dollar (omgerekend toen zo'n 19.800 euro) in contanten van de familie Holloway hebben aangenomen. In ruil daarvoor zou hij hen naar het lichaam van Natalee leiden. Met het geld zou hij vervolgens fraude hebben gepleegd.

Holloway verdween in 2005 tijdens een schoolreisje op Aruba. Ze werd voor het laatst gezien toen ze met Van der Sloot een bar verliet. Haar lichaam werd nooit gevonden en de Nederlander werd niet vervolgd. Een rechter verklaarde Holloway later dood. Ze zou nu 36 jaar zijn geweest.

Moeder Natalee Holloway: 'Eindelijk gerechtigheid'

De Peruaanse regering heeft ermee ingestemd de Nederlander tijdelijk uit te leveren aan de Amerikaanse autoriteiten. "Daar wordt hij vervolgd wegens afpersing en fraude", zei de Peruaanse minister van Justitie Daniel Maurate Romero.

Door een verdrag tussen Peru en de VS uit 2001 kan een verdachte tijdelijk worden uitgeleverd om in het andere land te worden berecht. De gevangene wordt 'teruggestuurd' zodra de gerechtelijke procedure is afgerond.

Het is onduidelijk wanneer Van der Sloot precies wordt uitgeleverd. Een woordvoerder van de familie Holloway heeft tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN gezegd dat de Nederlander nog niet in de VS is, maar dat het proces waarschijnlijk donderdag begint.

Holloways moeder Beth zei in een reactie op het nieuws uit Peru dat er "eindelijk gerechtigheid" komt.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.