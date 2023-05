Peru levert Joran van der Sloot uit aan VS vanwege afpersen moeder Natalee Holloway

Delen via E-mail

Joran van der Sloot wordt door Peru tijdelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Nederlander zit in het Zuid-Amerikaanse land een celstraf van 28 jaar uit en geldt als hoofdverdachte van de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway in 2005.

Nu wil de VS hem vervolgen vanwege afpersing en frauduleuze handelingen na een aangifte van de moeder van Holloway.

De 35-jarige Nederlander zou in 2010, net voordat hij naar Peru ging, 25.000 dollar (omgerekend toen zo'n 19.800 euro) in contanten van de familie Holloway hebben aangenomen. In ruil daarvoor zou hij hen naar Natalee's lichaam leiden. Met het geld zou hij vervolgens fraude hebben gepleegd.