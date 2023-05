Israël en Palestijnen bestoken elkaar weer met raketten: doden en gewonden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Palestijnse militanten op de Gazastrook hebben woensdag in korte tijd 270 raketten op Israël afgevuurd. Dat deden ze in reactie op aanvallen van het Israëlische leger op Palestijnse doelen.

Van Palestijnse raketten kwamen er tweehonderd de Israëlische grens over, waarvan er drie in stedelijke gebieden terecht kwamen. De Israëlische luchtafweer wist er meer dan zestig te onderscheppen. Voor zover bekend zijn er bij de Palestijnse aanvallen geen zware gewonden zijn gevallen. Acht mensen zouden gewond zijn geraakt bij het vluchten naar een schuilkelder.

De aanvallen vanuit de Gazastrook volgden op Israëlische aanvallen eerder vandaag. Volgens Israël werden die uitgevoerd op doelen van de Islamitische Jihad, na Hamas de grootste terreurgroep in de Gazastrook.

Volg het Israëlisch-Palestijns conflict Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Die recente raketaanvallen van Islamitische Jihad waren weer het gevolg van de dood van de Palestijnse gevangene Khader Adnan, die in hongerstaking was en op 45-jarige leeftijd overleed. De man zat vast vanwege zijn betrokkenheid bij Islamitische Jihad.

Het over en weer afvuren van raketten zorgt voor de grootste geweldsuitbarsting tussen Israël en Palestijnen sinds de nieuwe extreem religieuze en nationalistische regering in Israël is aangetreden. De aanvallen op de Gazastrook hebben de afgelopen twee dagen zeker twintig Palestijnen, onder wie vijf kinderen, het leven gekost.