Twintig ziekenhuisopnames na mogelijke aanval met traangas bij Duitse school

Ongeveer honderd mensen zijn woensdag gewond geraakt door traangas bij een school in het zuidwesten van Duitsland. De politie gaat ervan uit dat iemand het gas expres heeft losgelaten. Twintig slachtoffers moesten naar het ziekenhuis.

Het incident vond plaats bij een school in Schwäbisch Hall, in de buurt van Stuttgart. Meerdere scholieren en docenten klaagden over een droge hoest. De politie kwam ter plaatse nadat er een noodoproep werd gedaan. Agenten riepen iedereen op het schoolgebouw te verlaten, omdat er gevreesd werd voor een gaslek.