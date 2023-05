Inwoners Zwitsers dorp worden geëvacueerd wegens dreigende aardverschuiving

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Inwoners van het Zwitserse dorp Brienz moeten vanwege naderend natuurgeweld snel hun huis verlaten. Geologen waarschuwen voor een grote aardverschuiving waarbij zo'n 2 miljoen kubieke meter aan stenen en puin naar beneden dreigt te komen.

De inwoners van Brienz weten al zes jaar dat deze dag zou komen, zegt Albertin tegen de Zwitserse omroep SRF. De steenmassa wordt al langere tijd in de gaten gehouden, maar bleek deze week instabieler dan gedacht. Dit betekent dat het puin binnen drie weken naar beneden zou kunnen storten.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws uit Zwitserland Blijf met meldingen op de hoogte

Het Zwitserse Alpengebied is zeer gevoelig voor de opwarming van de aarde. De rotsen worden instabiel naarmate de gletsjers krimpen en de permafrost hoog in de bergen gaat smelten. Zo bleek afgelopen zomer dat de gletsjers in honderd jaar tijd meer dan de helft van hun volume hadden verloren.