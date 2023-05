Jury verklaart Trump schuldig aan seksueel misbruik van schrijfster en smaad

Donald Trump is dinsdag door een een federale jury in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan seksueel misbruik en smaad. Omdat het een civiele zaak betreft, is Trump niet veroordeeld voor een misdrijf en krijgt hij geen celstraf. Wel moet hij miljoenen dollars schadevergoeding betalen.

De jury acht bewezen dat de oud-president in de jaren negentig schrijfster E. Jean Carroll heeft aangerand in een paskamer in een warenhuis. Carroll spande daarover een civiele rechtszaak aan tegen Trump.

Nadat Trump de vrouw had aangerand, schaadde hij volgens de jury haar reputatie door te beweren dat ze alles had verzonnen.

De jury acht verkrachting niet bewezen, maar seksueel misbruik en smaad wel. De oud-president moet Carroll zo'n 5 miljoen dollar (ruim 4,5 miljoen euro) schadevergoeding betalen.

Trump koos ervoor om zich tijdens de zaak niet in rechtszaal te verdedigen. Hij gokte erop dat de jury het verhaal van Carroll niet geloofwaardig genoeg zou vinden.

Wel liet hij op sociale media van zich horen door de bewering van Carroll te bestempelen als "complete oplichterij", een "broodjeaapverhaal" en "simpelweg één grote leugen".

Trump haalt stokpaardjes weer van stal

Na de uitspraak herhaalde Trump zijn ongefundeerde beschuldiging dat tegenstanders een "heksenjacht" tegen hem houden.

Trump vindt dat hij extra hard wordt aangepakt omdat hij de voornaamste kandidaat is om namens de Republikeinen mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Hij liet via zijn advocaten weten tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Er lopen meerdere rechtszaken tegen Trump, waaronder een strafzaak rond zijn betaling van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels.