Bootjes uit Venezuela na ruim vier jaar terug op drijvende markt van Curaçao

De bekende bootjes die vanuit Venezuela vis, groente en fruit naar Curaçao brengen, zijn na vier jaar weer terug op het eiland. De zogenoemde barkjes waren ruim vier jaar afwezig op de bekende drijvende markt in Willemstad.

De barkjes werden maandag (plaatselijke tijd) in Willemstad ontvangen met een uitgebreide ceremonie, melden Curaçaose media . Er waren onder meer vlaggetjes, muziek- en dansoptredens en toespraken van minister-president Gilmar Pisas en minister Ruisandro Cijntje (Economische Ontwikkeling).

De drijvende markt in de haven van de Curaçaose hoofdstad is een van de grootste toeristische trekpleisters van het eiland. Ze moest het de afgelopen vier jaar doen zonder de welbekende bootjes uit Venezuela.

De Venezolaanse president Nicolás Maduro sloot in februari 2019 de grens met Aruba, Bonaire en Curaçao. Hij deed dat vanwege de smokkel van onder meer goud en andere grondstoffen. Daardoor konden ook de bootjes met vis, groente en fruit niet meer naar Curaçao varen.

Om smokkel te voorkomen, worden de Venezolaanse bootjes nu strenger gecontroleerd voordat ze mogen meedoen aan de drijvende markt. Vis, groente en fruit op de drijvende markt is meestal een stuk goedkoper dan dezelfde producten in de supermarkt op Curaçao.

