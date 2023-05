Londense politie heeft spijt van arrestatie antimonarchisten rond kroning

De Londense politie heeft spijt van de arrestatie van zes tegenstanders van het Britse koningshuis op de dag van de kroning van koning Charles. Graham Smith, de leider van de antimonarchistische groep Republic, en vijf andere demonstranten zijn zaterdag voorafgaand aan de ceremonie opgepakt.

Agenten vonden zaterdag in een auto van de demonstranten voorwerpen, waarvan ze dachten dat die als sloten gebruikt konden worden. De politie geeft nu toe dat er geen bewijs was dat het zestal van plan was zichzelf vast te ketenen langs de route van de koets. Die zogeheten lock-ontactiek is sinds vorige week verboden.