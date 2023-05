Pakistaanse oud-premier Imran Khan opgepakt vanwege corruptie

Oud-premier Imran Khan van Pakistan is bij een bezoek aan het Hooggerechtshof op dinsdag gearresteerd op verdenking van corruptie. De arrestatie van Khan, die na een carrière als cricketspeler politicus werd, kan voor onrust zorgen.

Op door Khans partij Tehreek-e-Insaf (PTI) gedeelde beelden, is te zien dat een grote groep zwaarbewapende beveiligers Khan wegvoert in een busje.

Er lopen meer dan honderd zaken tegen Khan sinds hij in een parlementaire zitting in april vorig jaar werd afgezet. Als hij wordt veroordeeld, mag hij mogelijk geen publieke functies meer bekleden. In november zijn er verkiezingen in Pakistan.