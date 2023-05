Bekende Australische juwelier opgepakt vanwege miljoenenroof in eigen zaak

Een bekende Australische juwelier is door de politie opgepakt op verdenking van het organiseren van een overval op zijn eigen zaak in Sydney. Hij zou de roof hebben gepland zodat hij miljoenen aan verzekeringsgeld kon eisen.

De politie in de staat New South Wales stelt dat Michel Elias Germani uit was op een vergoeding van zo'n 2,8 miljoen Australische dollar. Dat is omgerekend zo'n 1,7 miljoen euro.

De 65-jarige juwelier had verklaard dat hij en een medewerker in januari werden overvallen door twee mannen die zich voordeden als klanten. Eenmaal in de winkel trokken zij een mes en eisten ze toegang tot de kluis, beweerde Germani.

De politie wist de overvallers vorige maand te arresteren. Maar in de weken daarna begon ze steeds meer te twijfelen aan het verhaal van Germani, schrijft The Guardian. Waarom er vraagtekens bij zijn verklaring werden geplaatst, is niet duidelijk.

Germani maakte sieraden voor royals

Volgens de politie had de andere medewerker niets met de plannen van Germani te maken. Zij zou niet hebben geweten van de plannen om verzekeringsbedrijven op te lichten en is getraumatiseerd door de overval. "Ze is bedreigd met een mes en met haar handen en voeten vastgebonden. Zij dacht dat ze echt werd beroofd."

Germani zit vast op verdenking van diefstal met verzwarende omstandigheden, zoals vrijheidsberoving. Ook wordt hij verdacht van deelname aan een criminele organisatie en oplichting.