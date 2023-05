Wat wil jij nog weten over de oorlog in Oekraïne?

Het is vandaag de Dag van de Overwinning in Rusland, waarop de Russen de overwinning op nazi-Duitsland in 1945 herdenken en vieren. Wat wil jij nog weten over Rusland, de oorlog in Oekraïne en de reacties vanuit het Westen? Stel je vraag via onderstaand formulier en dan beantwoordt defensie-expert Ko Colijn de beste en meestgestelde vragen in een nieuw artikel.

Het Russische leger en het Wagner-huurlingenleger hebben Bakhmut nog altijd niet helemaal veroverd. Ook zou er een voorjaarsoffensief van Oekraïne in de maak zijn. Daarnaast levert het Westen steeds meer wapens aan Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reist bijna heel Europa door op zoek naar steun. Hij bezocht ook Nederland. Kortom: genoeg te vragen aan defensie-expert Colijn, die voor NU.nl de oorlog in Oekraïne volgt. Stuur je vraag in via dit formulier en dan beantwoordt Colijn de beste en meestgestelde vragen in een nieuw artikel. Zie ook Huurlingen dreigen te vertrekken, Oekraïne verwacht er juist meer