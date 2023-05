Politie bij school in België na fatale ruzie waarbij jongeren onder trein kwamen

Agenten beveiligen maandag een school in het Belgische Zaventem, waar vrijdag twee ruziënde jongens onder een trein kwamen. Een van hen overleefde dat niet. Ook in de buurt van het station is politie aanwezig.

Het andere slachtoffer raakte zwaargewond, maar is volgens Het Laatste Nieuws buiten levensgevaar. De Belgische krant schrijft op basis van het Belgische openbaar ministerie dat het been van de jongen geamputeerd moest worden.

De politie is aanwezig vanwege mogelijke wraakacties, zegt schooldirecteur Kurt Gommers in gesprek met het Belgische radioprogramma De Ochtend. "Het zal geen doorsnee dag bij ons zijn, maar we proberen de school open te stellen."

Gommers vertelt zelf ook berichten te hebben gelezen over wraakacties, maar zegt niet te weten hoe groot de dreiging is. Wel is de politie uit voorzorg aanwezig.

Het incident in Zaventem gebeurde bij een gevecht tussen twee groepen jongeren. Dat opstootje ontstond in de buurt van het station. De jongens zouden vervolgens zelf naar het station zijn gegaan.

De slachtoffers kwamen op het spoor terecht, waar op dat moment de hogesnelheidstrein vanuit Duitsland passeerde. Een van de jongens kwam daarbij om het leven. De politie moest ter plaatse komen om de situatie onder controle te krijgen.

Vier aanhoudingen na fatale ruzie

Belgische media melden dat na het incident vier jongeren zijn opgepakt. Een van hen is direct vrijgelaten en drie anderen zijn nog verdachte in de zaak.