Na 12 jaar is Syrië terug in de Arabische Liga en op het internationale toneel

Na twaalf jaar mag Syrië terugkeren in de Arabische Liga, een samenwerkingsverband van 22 Arabische landen. Daarmee is de Syrische president Bashar Al Assad officieel terug op het internationale toneel. Jarenlang was hij daar niet welkom vanwege zijn harde en bloedige optreden in de Syrische burgeroorlog.

De buitenlandministers van de Arabische Liga kwamen zondag bijeen in de Egyptische hoofdstad Caïro. Ze namen een resolutie aan om Syrië te laten terugkeren in de Arabische Liga nadat het lidmaatschap in 2011 werd opgeschort.

De afgelopen maanden werden de banden met Syrië al voorzichtig aangehaald door verschillende Arabische landen en werd er al vaker gezinspeeld op de terugkeer.

Tijdens de bijeenkomst van de buitenlandministers van de lidstaten wordt zondag ook het conflict in Soedan besproken.