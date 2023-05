Negen mensen gedood bij schietpartij in winkelcentrum Texas

In de Amerikaanse staat Texas zijn zaterdag bij een schietpartij in een winkelcentrum negen doden gevallen. Een van hen is de schutter. Hij werd doodgeschoten door de politie. Zeven mensen raakten gewond, drie van hen verkeren in kritieke toestand.

Een politieagent die vanwege een andere melding naar het winkelcentrum in de plaats Allen was gekomen hoorde schoten. Toen hij de schutter ontdekte schoot hij hem neer.

In eerste instantie werden negen slachtoffers met schotwonden naar ziekenhuizen gebracht, maar twee van hen overleden voordat zij medische hulp kregen. CNN meldt dat de gewonden tussen de 5 en 61 jaar oud zijn.