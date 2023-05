Noodtoestand wegens bosbranden in Canada, duizenden mensen geëvacueerd

In de Canadese provincie Alberta is de noodtoestand uitgeroepen vanwege meer dan honderd bosbranden in het gebied. Meer dan 25.000 mensen zijn geëvacueerd. De autoriteiten spreken van een "ongekende crisis".

De komende dagen zullen nog eens duizenden mensen zich moeten opmaken voor evacuatie.

De premier van Alberta, Danielle Smith, meldt dat tot nu toe 122.000 hectare is afgebrand. Door het droge en warme voorjaar kunnen volgens Smith "een paar vonken al zorgen voor angstaanjagende bosbranden".