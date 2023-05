Strijdende partijen in Soedan komen samen voor eerste onderhandelingen

De strijdende partijen in Soedan zijn zondag samengekomen in de stad Jeddah in Saoedi-Arabië. Het gaat om de eerste serieuze poging tot onderhandelingen om een einde te maken aan het geweld dat drie weken geleden begon.

De onderhandelingen zijn een initiatief van Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Zij hopen dat de onderhandelingen de spanningen in Soedan zullen helpen verminderen. Maar delegaties van de Soedanese paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) en het leger zijn het niet eens over hoe dat moet gaan gebeuren.

Beide partijen hebben tot nu toe gezegd dat ze alleen openstaan voor gesprekken over humanitaire wapenstilstanden en niet voor onderhandelingen over het beëindigen van het conflict. Wapenstilstanden werden al meermaals geschonden.