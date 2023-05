Voor tweede keer in een maand is Russische blogger slachtoffer van bomaanslag

De prominente Russische schrijver en blogger Zakhar Prilepin is zwaargewond geraakt door een autobom. Hij is groot voorstander van de oorlog in Oekraïne. Vorige maand kwam de militaire blogger Vladlen Tatarsky om bij een bomexplosie in een café in Sint-Petersburg.

Prilepin is een van de populairste schrijvers in Rusland. Hij is ultranationalistisch en een groot voorstander van de oorlog in Oekraïne. Zo vocht hij in 2014 mee met pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. In de jaren negentig vocht hij ook in de Tsjetsjeense oorlog.

De 47-jarige Prilepin heeft volgens Russische staatsmedia een hersenschudding en botbreuken overgehouden aan de aanslag. Zijn chauffeur kwam om het leven. De explosie vond plaats op een afgelegen weg zo'n 80 kilometer van de stad Bor ten oosten van Moskou.

Nog geen twee uur na de aanslag op Prilepin kondigde het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken aan dat er een verdachte is opgepakt die eerder heeft vastgezeten. Er wordt nog wel gezocht naar mogelijke medeplichtigen.

De woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken geeft het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de schuld voor de aanslag. Volgens Maria Zakharova hebben "Washington en de NAVO weer een internationale terroristencel gevoed: het regime in Kyiv".

De aanslag op Prilepin past in een reeks aanslagen gericht tegen prominente Russen die voorstanders zijn van de oorlog in Oekraïne. Begin april kwam de militaire blogger Tatarsky om bij een bomexplosie in een café in Sint-Petersburg. Daarbij raakten ook zestien mensen gewond. Vorig jaar augustus kwam Darya Dugina om door een autobom. Haar vader, een trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, was waarschijnlijk het doelwit.