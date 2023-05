Palestijnse jongeren zien steeds minder in vreedzaam verzet: 'Ze zijn gefrustreerd'

Sinds 2004 zijn er niet zó veel doden gevallen door Israëlisch en Palestijns geweld op de Westelijke Jordaanoever als dit jaar. Internationale media speculeren over een derde Palestijnse opstand, maar Palestijnse experts zeggen dat daar niets van waar is. Hoe zit het dan wel?

Zo overleed de Palestijnse politieke gevangene Khader Adnan dinsdag in een Israëlische gevangenis na een hongerstaking van 87 dagen, waarna Israël en Hamas op de Gazastrook raketten op elkaar afvuurden. Twee dagen later deden Israëlische troepen een grote inval in Nablus op de Westelijke Jordaanoever, waarbij drie Palestijnen om het leven kwamen.

Internationale media zagen in dit geweld al snel een derde intifada, een Palestijnse opstand. De eerste intifada begon eind 1987 en eindigde met de Oslo-akkoorden in 1993. De tweede intifada vond plaats tussen 2000 en 2005. Bij deze opstanden vielen duizenden doden, vooral aan Palestijnse zijde.

"Er vindt meer militaire confrontatie plaats tussen Palestijnse jongeren en Israëlische soldaten en kolonisten", zegt politiek commentator Samir Barghouti in zijn kantoor in Ramallah. Het afgelopen jaar zijn ook nieuwe gewapende groepen opgekomen op de Westelijke Jordaanoever.

Dat gebeurde in de context van operatie 'Breakwater'. Die werd in maart 2022 gelanceerd door Israël na een golf van Palestijnse aanvallen. De operatie had als doel om militanten van Hamas, de Islamitische Jihad en de Al Aqsa Martelarenbrigade op te sporen. 'Breakwater' was vooral gericht op Nablus en Jenin in het noorden van de Westelijke Jordaanoever.