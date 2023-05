Leider van Britse antimonarchisten opgepakt bij kroningsprotest

Delen via E-mail

De Britse politie heeft voorafgaand aan de kroning van Charles zes mensen opgepakt die in Londen protesteerden tegen het koningshuis. Volgens Britse media is Graham Smith, de leider van de antimonarchistische groep Republic, een van hen.

Het is onduidelijk waarom Smith en de vijf andere demonstranten zijn gearresteerd. "Tot zover het recht op vreedzaam protest", schrijft Republic bij foto's van de aanhouding op Twitter. De politie bevestigt dat er zeker vier arrestaties zijn verricht in het centrum van Londen, maar noemt de groep niet bij naam. Ook een onbekend aantal activisten van de groep Just Stop Oil zou zijn afgevoerd. Human Rights Watch noemt de aanhoudingen een "zeer alarmerende" ontwikkeling.