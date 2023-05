Man krijgt veertien jaar celstraf voor Capitool-bestorming, hoogste straf tot nu toe

In de Amerikaanse staat Pennsylvania is een man tot veertien jaar celstraf veroordeeld vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool in Washington. Het is de langste straf tot nu toe voor iemand die terechtstaat voor de aanval op 6 januari 2021.

Tijdens de bestorming gooide Peter Schwartz een stoel naar politieagenten en viel hij ze aan met pepperspray. De 49-jarige man, die een lange "criminele geschiedenis" heeft, was op dat moment voorwaardelijk vrij. Volgens CNN speelde dat mee bij het vaststellen van de straf.

Schwartz werd veroordeeld omdat hij op de bewuste dag de wet herhaaldelijk heeft overtreden. De rechter gelooft niet dat hij spijt heeft van zijn daden.

Het Capitool in Washington werd begin 2021 bestormd door aanhangers van oud-president Donald Trump. Die had opgeroepen tot verzet omdat hij weigerde zijn verkiezingsnederlaag te erkennen. Op het moment van de bestorming was het Congres juist bezig deze uitslag officieel te maken.

Tijdens de bestorming kwamen vier mensen om het leven. Zeker 138 agenten raakten gewond. In de nasleep van het incident maakten 4 agenten een einde aan hun leven.