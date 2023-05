Duitse paraglider na elf uur gered uit kabels van kabelbaan

Een paraglider in de Duitse deelstaat Beieren is vrijdagochtend bevrijd uit de kabels van een kabelbaan op 80 meter hoogte. Hij was daar elf uur eerder vast komen te zitten. De man is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident met de 26-jarige man gebeurde op het hoogste punt van de Hochfelln-kabelbaan in de Chiemgauer Alpen, dicht bij de grens met Oostenrijk. "Een val van deze hoogte zou levensbedreigend of zelfs dodelijk zijn geweest", zei een woordvoerder van de politie.

Volgens de bergreddingsdienst was het niet mogelijk om met een helikopter bij de paraglider te komen. De man had zich om de kabels heen gewikkeld om te voorkomen dat hij zou vallen.

Bij de reddingsoperatie waren zo'n zeventig reddingswerkers betrokken, schrijven lokale media. Ook tientallen hulpverleners van onder meer de politie en de brandweer rukten uit. Reddingswerkers konden de man na lange tijd via de kabels bereiken en naar beneden halen.

Door het incident kwam de kabelbaan stil te liggen. Zo'n twintig mensen kwamen daardoor vast te zitten in de kabelbaan. De bergreddingsdienst kon die mensen na ongeveer twee uur bevrijden. Ongeveer vijftig mensen die nog boven aan de top van de berg stonden, zijn met reddingshelikopters naar beneden gevlogen.

