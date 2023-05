Servische president wil strenge maatregelen na tweede schietpartij in twee dagen

De Servische president Aleksandar Vucic wil strenge maatregelen invoeren om het wapengeweld in zijn land tegen te gaan. De aankondiging volgt op de tweede dodelijke schietpartij in Servië in twee dagen tijd.

Vucic wil zo'n twaalfhonderd politieagenten aannemen die de veiligheid op scholen moeten verbeteren. Daarnaast wil hij de omloop van wapens in het land beter controleren.

Zo stelt hij voor geen wapenvergunningen meer uit te geven. Vucic spreekt daarbij van een "praktische ontwapening". Ook moeten er vaker medische en psychologische controles komen voor mensen die een wapen bezitten.

De Servische overheid stelde al eerder maatregelen voor. Het ministerie van Justitie kijkt of het mensen die kinderen toegang geven tot wapens kan vervolgen. Verder wil de overheid de leeftijd om iemand strafrechtelijk te kunnen vervolgen verlagen van veertien naar twaalf jaar.

Nieuwste schietpartij 'aanval tegen ons allemaal'

In de nacht van donderdag op vrijdag bracht een 21-jarige schutter in het dorp Dubona zeker acht mensen om het leven. Veertien anderen raakten gewond, van wie er zeven in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De verdachte is na een klopjacht opgepakt.

Vucic noemde de schietpartij in Dubona vrijdag een "terroristische aanslag" en "een aanval tegen ons allemaal".

Twee dagen eerder vond ook een schietincident plaats in de hoofdstad Belgrado. Een dertienjarige jongen schoot daar acht leerlingen en een beveiliger dood. Meerdere mensen raakten gewond. De tiener is te jong om te vervolgen. Zijn ouders zijn wel gearresteerd, maar waarom is niet duidelijk.

