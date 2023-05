Opnieuw schietpartij in Servië: zeker acht doden en dertien gewonden

Bij een schietpartij in het Servische dorp Dubona zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zeker acht mensen om het leven gekomen. Dertien anderen raakten gewond. Het is de tweede dodelijke schietpartij in nog geen twee dagen tijd in het land.

De schutter schoot vanuit een rijdende auto op willekeurige voetgangers. Hij gebruikte daarbij een automatisch wapen en maakte acht dodelijke slachtoffers, onder wie een politieman en zijn zus, meldt de publiek zender RTS.

Plaatselijke media melden dat de schutter ruzie had bij een school en daar terugkwam met een aanvalsgeweer. Nadat hij om zich heen had geschoten, reed de verdachte door en sloeg hij op de vlucht.

De politie is een klopjacht gestart. Er zijn helikopters, drones en meerdere speciale politie-eenheden ingezet. Er zijn in totaal zo'n zeshonderd agenten op de been. De politie heeft het gebied waar de verdachte zich vermoedelijk schuilhoudt afgezet. Het zou gaan om een 21-jarige man.

De Servische minister van Binnenlandse Zaken spreekt van een "terreurdaad". Er is nog niets bekend over het motief van de dader.

Servië kondigde al maatregelen tegen wapengeweld aan

De schietpartij komt vlak na een dodelijk incident op een basisschool in de hoofdstad Belgrado. Een dertienjarige jongen schoot woensdag acht leerlingen en een bewaker dood. Zeven anderen raakten gewond.

Het motief van de jongen wordt nog onderzocht. Hij zou de schietpartij wekenlang hebben voorbereid. De tiener is te jong om veroordeeld te worden. Zijn ouders zijn wel gearresteerd. Waarom is niet duidelijk.

Na het incident op de school kondigde de overheid maatregelen tegen wapengeweld en drie dagen van nationale rouw aan. Die periode ging vrijdag in, maar is dus begonnen met een nieuwe schietpartij. Hoewel er veel wapens in omloop zijn, komen schietpartijen niet vaak voor in Servië. De regering wil de afgifte van wapenvergunningen kunnen stopzetten.

Daarnaast kijkt het ministerie van Justitie of de wet zo kan worden aangepast, dat ook mensen die kinderen toegang geven tot wapens kunnen worden vervolgd. Verder wordt gekeken of de leeftijd om iemand strafrechtelijk te kunnen vervolgen, kan worden aangepast van veertien jaar naar twaalf jaar.

