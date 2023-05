Servië neemt maatregelen tegen wapengeweld na dodelijke schietpartij op school

De Servische regering heeft donderdag een aantal maatregelen aangekondigd naar aanleiding van de schietpartij op een school in Belgrado. Daarbij kwamen woensdag acht leerlingen en een beveiliger om het leven.

In een verklaring zei de regering de afgifte van vergunningen aan wapenbezitters stop te zetten. Daarnaast kijkt het ministerie van Justitie of de wet zo aangepast kan worden, dat ook degenen die kinderen toegang geven tot wapens kunnen worden vervolgd. Ook wordt gekeken of de leeftijd om iemand strafrechtelijk te kunnen vervolgen, kan worden aangepast van veertien jaar naar twaalf jaar.

De dertienjarige schutter had twee wapens bij zich toen hij het vuur opende op de school. De jongen had deze van zijn vader gepakt, die de wapens legaal in bezit had. Vanwege zijn jonge leeftijd kan de jongen niet worden vervolgd.

Zijn vader en moeder zijn wel gearresteerd. Het is niet duidelijk waar zij precies van worden verdacht.

De schutter is opgenomen in een psychiatrische inrichting. Hij zou zijn aanval wekenlang hebben voorbereid, maar het is nog onduidelijk waarom hij dit heeft gedaan.

Het is de eerste keer dat Servië te maken krijgt met een dergelijke schietpartij op een school. President Aleksandar Vucic sprak van "een van de moeilijkste dagen" in de recente geschiedenis van het land. Vanaf vrijdag gelden drie dagen van nationale rouw.