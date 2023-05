Vier Proud Boys schuldig aan samenzweren tegen VS bij Capitool-bestorming

Vier leden van de extreemrechtse organisatie Proud Boys zijn donderdag schuldig bevonden aan samenzwering en opruiing tegen de Amerikaanse staat. Dat gebeurde vanwege hun rol in de Capitool-bestorming op 6 januari 2021 in de Amerikaanse hoofdstad Washington. De vier kunnen elk een celstraf van maximaal twintig jaar krijgen.

Ex-leider Enrique Tarrio van de Proud Boys, die een van de vier schuldig bevonden leden is, was niet bij de bestorming. De rechter had hem verboden die dag in Washington te zijn, nadat hij op 4 januari aangehouden was voor het verbranden van een Black Lives Matter-vlag in een kerk. Toch is Tarrio volgens de jury schuldig, omdat hij vanuit de stad Baltimore hielp hij het aansturen van de aanval.