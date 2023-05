Privé-eilanden van zedendelinquent Jeffrey Epstein worden vakantieoorden

Twee privé-eilanden van de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein hebben een nieuwe eigenaar. Een miljardair heeft tientallen miljoenen dollars betaald voor de eilanden die tot de Amerikaanse Maagdeneilanden behoren. Hij wil er een luxe vakantieresort bouwen, meldt The Washington Post donderdag.

Miljardair Stephen Deckoff heeft Great St. James en Little St. James gekocht. De eilanden stonden plaatselijk bekend als 'pedofieleneiland' en 'orgie-eiland', schrijft de krant.

Epstein, die al eens was veroordeeld en vlak voor zijn dood werd vervolgd voor misbruik van tientallen meisjes, zou op het afgelegen Little St. James meerdere minderjarigen hebben misbruikt. De autoriteiten denken dat de multimiljonair Great St. James vooral had gekocht om pottenkijkers uit de buurt te houden. Hij wilde naar verluidt niet dat bezoekers zouden zien wat zich afspeelde op het nabijgelegen eiland.

Deckoff zou 60 miljoen dollar (54 miljoen euro) hebben betaald voor de eilanden. Dat is veel minder dan de oorspronkelijke vraagprijs van 125 miljoen dollar. The Washington Post omschrijft de deal daarom als "twee halen, één betalen". Het geplande vijfsterrenresort moet in 2025 de deuren openen.