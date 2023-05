Tientallen brieven over Nederlands verzet gevonden op Amerikaanse zolder

Trouw heeft in een onderzoek naar verzetsvrouwen een archief ontdekt op een zolderkamer in New York. Het gaat volgens de krant onder meer om tientallen brieven van mensen die actief waren in het Nederlandse verzet.

Het archief is in handen van de Amerikaanse beheerder John Tepper Marlin. Hij zegt dat het onder meer gaat om brieven van de familie van de Zaanse bankier en verzetsman Walraven van Hall en nog onbekende Nederlandse verzetsvrouwen.

De brieven zouden in Amerika terecht zijn gekomen omdat de Nederlands-Britse schrijver Hilda van Stockum, de moeder van Marlin, daar woonde. Ze zou de brieven hebben gebruikt voor het schrijven van haar boeken, waarvan twee over het verzet in Nederland gingen. Verzetsman Van Hall zou haar neef zijn geweest.

Marlin zegt tegen Trouw driehonderd brieven te hebben. Daarvan zouden tientallen persoonlijk van aard zijn en over de oorlog gaan.

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Niod) is in gesprek met Marlin over het archief. "Het klinkt bijzonder, maar ik vind het pas bijzonder als ik het hebt gezien", zegt acquisiteur Gertjan Dikken.