Al bijna 130 doden door overstromingen en aardverschuivingen in Rwanda

In Rwanda zijn al bijna 130 mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Het natuurgeweld richtte in de nacht van dinsdag op woensdag veel schade aan in een groot deel van het land.

Het reddingswerk in een aantal zwaar getroffen gebieden is nog gaande. Mensen worden geëvacueerd en tijdelijk elders ondergebracht.

"We doen er alles aan om deze moeilijke situatie het hoofd te bieden", zo heeft president Paul Kagame verklaard. Hij betuigde zijn medeleven aan de slachtoffers en de nabestaanden.