Duitse banken gaan lijm gebruiken om 'Nederlandse' plofkraken tegen te gaan

Duitse Sparkasse-banken gaan lijm gebruiken om ervoor te zorgen dat geld onbruikbaar wordt na een plofkraak. De methode heeft in Nederland al voor een flinke afname in het aantal plofkraken gezorgd. In Duitsland zijn plofkraken juist flink toegenomen doordat Nederlandse bendes de grens overgaan.

De Duitse centrale bank heeft groen licht gegeven voor het gebruik van lijm, schrijft Handelsblatt. Het 's nachts sluiten van geldautomaten, extra camera's en een methode om geld na een explosie te verkleuren gaf niet het gewenste effect.

Met deze methode wordt er lijm in de kluis gespoten bij een explosie. "Dan heb je één blok geld waar je geen biljet meer uit kan halen", zei een Nederlandse politiewoordvoerder eerder tegen NU.nl.

De banken gaan de technologie zo snel mogelijk gebruiken, zegt Joachim Schmalzl, bestuurslid van de koepelorganisatie van Duitse banken, tegen Handelsblatt. Het is de eerste keer dat Duitse banken lijm gebruiken in de strijd tegen plofkraken.

Nederland nam in 2019 maatregelen om geldautomaten beter te beveiligen. Sindsdien is het aantal plofkraken in Nederland flink afgenomen. Duitsland zag het aantal plofkraken in die tijd juist toenemen en schrijft dat vooral toe aan Nederlandse bendes.

Vorig jaar werden nog negen mensen opgepakt die ervan worden verdacht meer dan vijftig plofkraken in Duitsland te hebben gepleegd. Zij woonden allemaal in Nederland.