Jongen (13) die kinderen doodde op Servische school is te jong om te vervolgen

De vader van de jongen is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij de openbare veiligheid ernstig in gevaar heeft gebracht. Het wapen waarmee de jongen schoot, was volgens eerdere berichten van zijn vader. De aanklager heeft dat niet bevestigd.

Volgens ooggetuigen was het tijdens en na de schietpartij een grote chaos bij de school. Kinderen renden in paniek naar buiten toen er schoten klonken en de politie rukte massaal uit. "Ik zag kinderen schreeuwend de school uit rennen. Ouders arriveerden en waren in paniek. Later hoorde ik drie schoten", vertelde een leerling aan de Servische staatsomroep RTS.