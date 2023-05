Jongen (14) opent vuur op Servische basisschool, zeker negen doden

Zeker acht kinderen en een bewaker zijn woensdag om het leven gekomen bij een schietpartij op een basisschool in de Servische hoofdstad Belgrado. Een veertienjarige leerling zou het vuur hebben geopend.

Bij het schietincident raakten ook zes leerlingen en een leraar gewond. Hoe het met de gewonden gaat, is niet bekend. Maar lokale media schrijven dat in elk geval een van hen in levensgevaar zou zijn.

Volgens ooggetuigen was het een grote chaos bij de school. Kinderen renden in paniek naar buiten toen er schoten klonken en de politie rukte massaal uit. "Ik zag kinderen schreeuwend de school uitrennen. Ouders kwamen, ze waren in paniek. Later hoorde ik drie schoten", vertelt een leerling aan de Servische staatsomroep RTS.