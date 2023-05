Jongen (13) opent vuur op Servische basisschool, zeker negen doden

Zeker acht kinderen en een bewaker zijn woensdag om het leven gekomen bij een schietpartij op een basisschool in de Servische hoofdstad Belgrado. Een dertienjarige leerling zou het vuur hebben geopend.

De verdachte is gearresteerd op het schoolplein nadat hij zelf de politie had gebeld. Hij zou een vuurwapen van zijn vader hebben gebruikt. De jongen zou zelf ook op die basisschool hebben gezeten, meldt het Servische persbureau Tanjug. De politie onderzoekt nog wat zijn motief was.

Bij het schietincident raakten ook zes leerlingen en een leraar gewond. Een van de gewonden is door een kogel in haar hoofd geraakt. Zij verkeert nog in levensgevaar. Ook de anderen zijn er slecht aan toe, maar hun situatie is wel stabiel volgens de Servische gezondheidsminister.

Volgens ooggetuigen was het een grote chaos bij de school. Kinderen renden in paniek naar buiten toen er schoten klonken en de politie rukte massaal uit. "Ik zag kinderen schreeuwend de school uitrennen. Ouders kwamen, ze waren in paniek. Later hoorde ik drie schoten", vertelt een leerling aan de Servische staatsomroep RTS.

De vader van een klasgenoot van de verdachte zegt tegen omroep N1 dat de jongen normaal gesproken een uitstekende leerling was. Hij zou met een stalen gezicht het klaslokaal zijn binnengegaan en zonder iets te zeggen zijn begonnen met schieten.

Volgens de politie was de dader al een maand bezig met de voorbereiding van zijn daad en had hij een lijst met doelwitten.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de verdachte veertien jaar was. Hij is dertien jaar. Het bericht is aangepast.