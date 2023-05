Acht jaar cel voor Belarussische journalist die van Ryanair-vlucht is gehaald

De Belarussische journalist Roman Protasevich is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf vanwege zijn rol bij grote demonstraties in 2020. Zijn arrestatie na een onderbroken passagiersvlucht trok bijna twee jaar geleden internationaal de aandacht.

De 27-jarige Protasevich stond samen met twee andere oprichters van het kritische nieuwsmedium Nexta terecht. In 2020 gebruikten betogers dat platform om grote groepen mensen op de been te brengen voor demonstraties tegen het regime van president Alexander Lukashenko.

Nexta is vaak kritisch op de werkwijze van president Lukashenko. De Belarussische overheid heeft het online medium als extremistisch bestempeld. Het is bij wet verboden om artikelen en informatie van het platform te verspreiden.

In mei 2021 werd Protasevich op bizarre wijze opgepakt. Hij was toen in een Ryanair-toestel op weg van Athene naar de Litouwse hoofdstad Vilnius. Het passagiersvliegtuig werd na een valse bommelding gedwongen te landen. Na de noodlanding in de Belarussische hoofdstad Minsk werd de journalist gearresteerd.