Verdachte van moord op vijf buren gearresteerd in Texas na dagenlange klopjacht

Een man die wordt verdacht van het doodschieten van vijf buren is in de nacht van dinsdag op woensdag gearresteerd in de Amerikaanse staat Texas. Dat gebeurde na een dagenlange klopjacht.

Vrijdagavond oefende de 38-jarige man met zijn semiautomatische geweer in zijn tuin. Zijn buren vroegen hem daarmee op te houden, omdat de baby van het gezin niet kon slapen. De man antwoordde dat niemand hem kan vertellen wat hij in zijn eigen tuin doet.

Even later ging hij het huis van zijn buren binnen en schoot vijf bewoners dood, onder wie een achtjarig kind. Daarna sloeg de man op de vlucht. Sinds zaterdag waren meer dan tweehonderd agenten op zoek naar de verdachte.

In de nacht van dinsdag op woensdag kon de politie de man aanhouden. Hij zit in de gevangenis en wordt verdacht van moord.

De verdachte is een Mexicaan die illegaal in de Verenigde Staten verblijft. In 2009 werd hij voor het eerst het land uitgezet. Dat gebeurde daarna nog drie keer, maar de man keerde steeds terug naar de VS, meldt ABC News.